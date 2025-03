Paraíba amplia vacinação contra HPV

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba (Cosems), inicia no próximo dia 17 uma mobilização para reforçar a vacinação contra o HPV, garantindo que mais adolescentes tenham acesso à imunização.

A ação será realizada simultaneamente nos 223 municípios paraibanos e seguirá por três meses, até 17 de junho, ampliando a cobertura vacinal e fortalecendo a prevenção contra o vírus.

Na Paraíba, a vacinação já alcançou um grande número de adolescentes. Entre as meninas de 9 a 14 anos, foram aplicadas 129.926 doses, representando 78,25% do público estimado de 166.036.

No grupo masculino, 110.676 meninos receberam a vacina, o que equivale a 63,31% do total de 174.804 adolescentes. Com o objetivo de ampliar ainda mais essa cobertura, o estado adotou a estratégia de busca ativa para vacinar jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam a dose.

A chefe do Núcleo de Imunização da SES, Márcia Mayara Fernandes, reforça que a vacinação contra o HPV já faz parte do calendário nacional e está disponível gratuitamente nas unidades de saúde dos 223 municípios.

“A vacina contra o HPV previne complicações graves, como os cânceres de colo do útero, vulva, ânus, pênis, orofaringe e verrugas genitais. A dose é única e está acessível a todos os adolescentes na faixa etária de 9 a 14 anos. No entanto, muitos jovens ainda não receberam a vacina no período recomendado, o que levou ao acúmulo de não vacinados ao longo dos anos. Por isso, o Ministério da Saúde recomenda essa busca ativa para imunizar adolescentes de 15 a 19 anos, garantindo que tenham essa oportunidade de proteção”, explicou.

A ação será realizada em todo o estado, com um reforço especial nos municípios de João Pessoa, Campina Grande e Santa Rita, onde há um grande número de adolescentes aptos à vacinação. Além das unidades de saúde, os municípios poderão organizar estratégias extramuros, levando a imunização para escolas e outros espaços que facilitem o acesso à vacina.

A SES reforça a importância da adesão à campanha e destaca que a vacina é segura, eficaz e essencial para a proteção da saúde dos adolescentes.

Disponível gratuitamente nos 223 municípios paraibanos, a imunização ocorre em dose única e é indicada para adolescentes de 9 a 14 anos, além da nova estratégia de vacinação para jovens de 15 a 19 anos.

A recomendação é que pais e responsáveis procurem a unidade de saúde mais próxima para garantir a proteção dos adolescentes e contribuir para a ampliação da cobertura vacinal no estado.