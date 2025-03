Veja os vencedores do Carnaval Tradição 2025, em João Pessoa

As torcidas acompanharam voto a voto a contagem dos pontos que deram a vitória as agremiações Urso Branco, Tribo Ubirajara, Ciganos de Esplanada e Unidos do Roger, os campeões do Carnaval Tradição 2025.

A apuração dos desfiles aconteceu, nesta quarta-feira (5), na Avenida Duarte da Silveira, em João Pessoa. O evento é realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Fundação Cultural (Funjope), com apoio da Liga Carnavalesca de João Pessoa.

O diretor da Funjope, Marcus Alves destaca o sucesso do Carnaval Tradição deste ano. “A gente entende que o Carnaval Tradição de João Pessoa em 2025 foi um sucesso pleno em vários campos. Primeiro pela qualificação das agremiações, todas as ala ursas, as tribos indígenas, os clubes de orquestra, as escolas de samba, os maracatus, vieram para a avenida muito mais qualificadas, com melhores fantasias, alegorias, com um volume maior de passistas. Isso mostra a força, o renascimento desse Carnaval Tradição”, ressalta.

Na sua avaliação, esse renascimento ocorre a partir da política de cultura da Prefeitura de João Pessoa, através da Funjope de acolher e de investir no Carnaval Tradição.

“Somente este ano de subvenção direta do Fundo Municipal de Cultura, a Funjope investiu R$1.146.000 para as agremiações do Carnaval Tradição, acolheu e investiu nos Maracatus. O resultado é isso que a gente está vendo na avenida. As agremiações muito mais qualificadas, com a disputa intensa. Não é à toa que nós tivemos vários empates, inclusive em primeiro lugar”, reforça o diretor durante a apuração do Carnaval Tradição.

Shilon Gama, que preside a Liga Carnavalesca de João Pessoa, diz que a festa deste ano superou suas expectativas.

“Nós estamos ainda extasiados com a beleza que as agremiações levaram à avenida. A Prefeitura de João Pessoa nossa sincera gratidão, por ter nos ajudado a realizar essa festa na nossa avenida, pela disponibilidade e auxílio. Então só temos a agradecer e vamos buscar melhorar para o próximo ano”.

Durante os quatro dias de Carnaval, 56 agremiações, envolvendo tribos indígenas carnavalescas, clubes de frevo, escolas de samba, ala ursas e os maracatus desfilaram na avenida. Este ano, a Prefeitura, através da Funjope investiu R$ 1.146.000,00 de subvenção direta para o Carnaval Tradição, para as agremiações e melhorias na parte estrutural do evento, como arquibancadas, iluminação, decoração e segurança.

Juan dos Santos, presidente da Associação das Ala Ursas de João Pessoa ressaltou o crescimento do evento.

“Foi um Carnaval grandioso, que trouxe a cultura dos bairros das periferias de João Pessoa para a avenida. As agremiações trouxeram alegria e entretenimento para o público. Todos estão de parabéns e já são campeões só de participar desfilando na avenida”, destaca. Para ele, o apoio da Funjope foi fundamental. “Recebemos um bom apoio, um apoio considerável da Prefeitura e da Funjope que facilitou bastante a realização do nosso trabalho”, destacou Juan dos Santos.

Em 2025, além da novidade dos desfiles dos grupos de Maracatu – Maracastelo, Tambores do Tempo, Batuque de Raiz, Nação Pé de Elefante, Baque Mulher e Quilombo Nagô, o Carnaval Tradição contou com a participação de mais quatro novas tribos indígenas – Pataxós, Jaçanã, Piragibe e Xingu.

Premiações – As premiações são divididas para os três primeiros classificados dos grupos A e B, entre clubes de frevo, tribos indígenas carnavalescas, clubes de frevo e escolas de samba que passaram na avenida durante o carnaval, no período de 1º a 4 de março. No Grupo A, o primeiro lugar recebe R$ 10 mil, o segundo R$ 8 mil e o terceiro R$ 6 mil. Já no Grupo B, o prêmio é de R$ 8 mil, R$ 6 mil e R$ 4 mil, respectivamente.

Danilo Guedes, presidente da agremiação ‘Urso da Paz’ comemora o primeiro lugar no Grupo A das Ala Ursas. Ele ganhou com a pontuação de 69,9 com o tema ‘Tesouro Achado no Nordeste’, uma referência a cultura popular. “Este ano nós somos tricampeões. Ganhamos em 2017, 2018 e 2025”. Em segundo lugar ficou ‘Urso Gorila Louco’ e em terceiro ‘Urso Branco.

Quem também comemorou foi Joseph Teixeira, presidente do ‘Ubirajara’, que ficou em primeiro lugar no desfile das Tribos Indígenas com a pontuação de 79,9. Desfilaram na avenida 77 componentes com o tema ‘Ubirajara o Guerreiro”, que conta a história da agremiação. Segundo ele, esse guerreiro viveu no ano de 1556, na Bahia. A agremiação comemora a vitória pela terceira vez seguida – 2023, 2024 e 2025. Em segundo lugar ficou ‘Tupi-guarani’, com 79,7, e em terceiro ‘Africanos’, com 79,2.

No clubes de frevo, a comissão julgadora apontou a vitória, mais uma vez, a ‘Ciganos do Esplanada’, grupo que representa o bairro Cruz das Armas, que alcançou a pontuação de 79,4. Segundo o Mestre Bonerge, presidente da agremiação, este ano foi feita uma homenagem a ‘Mateus e Catarina’, negros ícones da cultura popular. Este ano 179 componentes desfilaram na avenida. A agremiação ‘Bandeirantes da Torre’, ficou na segunda colocação, com 79,1 e em terceiro lugar ficou ‘São Rafael Frevo e Folia’, com 78,8.

Já nas escolas de samba, a ‘Escola Unidos do Roger’ conquistou pela quinta vez o primeiro lugar na avenida, seguida pela ‘Malandros do Morro’ e ‘Pavão de Ouro’, que ficaram em segundo e terceira colocação, respectivamente.

Paulo César, presidente da Escola Unidos do Roger, disse que a vitória foi fruto de muito trabalho. “Nós estávamos trabalhando há mais de seis meses. Agradeço a comunidade que nos ajudou e ao apoio dado pela Prefeitura”. A escola levou a avenida 350 componentes que desfilaram inspirados pelo tema “Nordeste de Todos os Encantos, Riquezas por Todos os cantos”, pontuou.

Parcerias – O diretor da Funjope, Marcus Alves, agradeceu, ainda, as parcerias durante todo o período de Carnaval, incluindo as prévias até o tradicional desfile do Carnaval Tradição, a exemplo das secretarias de Comunicação (Secom), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Infraestrutura (Seinfra), Saúde (SMS), Limpeza Urbana (Emlur) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), além do aparato de segurança que envolve a Guarda Civil Metropolitana e as forças de segurança do Governo do Estado – Polícia Militar, Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros.

“Um ponto importante foi o melhoramento da avenida, na infraestrutura. Nós tivemos mais arquibancadas, melhor iluminação, decoração, além do aparato de segurança pública. Tudo isso mostra o renascimento do Carnaval Tradição, que é o objetivo da política do nosso governo liderado pelo prefeito Cícero Lucena”, destacou Marcus Alves.

Confira os vencedores por categoria

Ala Ursa – Grupo A

1º Urso da Paz (69,9)

2º Urso Gorila Louco (69,8)

3º Urso Branco (69,8)

Ala Ursa – Grupo B (empate – sorteio)

1º Macaco Louco (69,9)

2º Urso Selvagem (69,9)

3º Celebridade (69,9)

Tribo Indígena

Grupo A

1º Ubirajara (79,9)

2º Tupi Guarani (79,7)

3º Africanos (79,2)

Grupo B

1º – Tupinambás (78,2)

2º Tupi guanabara (77,9)

3º Guanabara (73,8)

Clube Orquestra de Frevo

Grupo A

1º Ciganos de Esplanada (79,4)

2º Bandeirantes da Torre (79,1)

3º São Rafael Frevo Folia (78,8)

Grupo B

1º Gigantes do Frevo (79,4)

2º Alegria do Frevo (78,8)

3º Adolescentes e Criança Feliz (76,8)

Escola de Samba

1º Unidos do Roger (79,5)

2º Malandros do Morro

3º Pavão de Ouro