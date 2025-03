Prefeitura de Campina Grande lança campanha para a saúde da mulher

A Prefeitura de Campina Grande vai iniciar a campanha Março Lilás, que chama a atenção para o cuidado integral da saúde da mulher, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer do colo do útero. A campanha é desenvolvida no mês de março, em função do Dia Internacional da Mulher, dia 8.

A abertura da campanha será realizada na manhã desta quinta-feira, 6, às 8h no Hospital de Amor, com oferta de serviços para o público feminino. A abertura acontece na Semana da Mulher Campinense, que foi instituída por meio da lei municipal da vereadora Carol Gomes e prevê a realização de ações de saúde na primeira semana do mês de março.

Durante todo o mês e até no início de abril, outras programações serão desenvolvidas com a carreta de serviços do Hospital de Amor. Serão ofertadas mamografias no distrito de Galante nos dias 11 e 12; em Catolé de Boa Vista nos dias 18 e 19; no Complexo Habitacional Aluízio Campos em 26 e 27 de março; e no distrito de São José da Mata nos dias 8 e 9 de abril.

Também serão desenvolvidas ações intersetoriais na Praça da Bandeira no dia 12 de março e no Parque Evaldo Cruz no dia 29. Além dessa programação, as coletas de exame citopatológico serão intensificadas na Atenção Primária à Saúde. “Desenvolvemos uma campanha com atenção integral à Saúde das Mulheres em parceria com os órgãos da nossa rede de assistência”, disse a coordenadora de Saúde da Mulher, Ana Cristina Rodrigues.

Programação do Março Lilás:

Abertura da campanha:

6 de março – 8h – Hospital de Amor

Realização de mamografias com a carreta de serviços do Hospital de Amor:

Galante – 11 e 12 de março

Catolé de Boa Vista – 18 e 19 de março

Aluízio Campos – 26 e 27 de março

São José da Mata – 08 e 09 de abril

Ações intersetoriais:

Dia 12/03 Praça da Bandeira

Dia 29/03 Parque Evaldo Cruz.