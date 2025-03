Hospital Regional de Cajazeiras atende mais de 500 pessoas no carnaval

O Hospital Regional Deputado José de Sousa Maciel, integrante da rede hospitalar do Governo da Paraíba, em Cajazeiras, prestou atendimento a mais de 500 usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no período de carnaval, entre sexta-feira (28) e esta quarta (5).

O dia com maior movimento foi sexta-feira, com 129 atendimentos, seguido do sábado (1) com 106, domingo (2) com 94, segunda-feira (3) com 94, terça-feira (4) com 70 e quarta-feira com 8 atendimentos no período da manhã.

Entre 0h de sexta-feira (28) e 11h desta quarta-feira (5), foram realizados 351 atendimentos de urgência, 54 atendimentos materno-infantis, 50 retornos, 12 consultas pediátricas e 13 consultas pré-natal de alto risco. Durante o período, ainda foi atendida uma vítima de queimadura e duas vítimas de outros tipos de acidentes. Além disso, 18 pacientes foram encaminhados para exames externos.

Dos 46 procedimentos cirúrgicos realizados no centro cirúrgico, 30 foram cirurgias de urgência e 16 cirurgias eletivas. Também foram realizados 10 partos na Maternidade Dr. Deodato Cartaxo, incluindo quatro partos normais e seis partos cesáreos.

De acordo com o Núcleo Interno de Regulação (NIR) e Transferência do HRC, 12 pacientes necessitaram transferência para outras unidades: Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro, em Patos (3); Hospital Regional de Sousa (3); HUJB (1); Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande (2) e Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita (2). Além disso, houve uma contrarreferência do Hospital Regional Deputado Janduhy Carneiro (Patos) para o Hospital Regional Deputado José de Sousa Maciel, em Cajazeiras.

Entre os pacientes atendidos, 287 eram moradoras de Cajazeiras, enquanto os demais pacientes vieram de 19 municípios atendidos pelo HRC. Entre eles, destacam-se São José de Piranhas, com 29 atendimentos; Cachoeira dos Índios, com 27; São João do Rio do Peixe, com 24 e Bonito de Santa Fé, com 15 atendimentos.