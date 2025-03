Carnaval: mais de mil atendimentos no Hospital de Trauma de João Pessoa

O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, unidade pertencente à rede de saúde do Governo da Paraíba, em João Pessoa, realizou 1.083 atendimentos no período do carnaval de 2025, número inferior ao ano passado, quando foram registrados 1.119 atendimentos. Neste ano, 381 atendimentos foram considerados casos graves ou gravíssimos.

As ocorrências mais comuns na emergência foram quedas, que lideraram o número de atendimentos com 243 casos, seguidas de acidentes envolvendo motocicletas (128).

Outros tipos de ocorrências incluem corpo estranho (108), trauma (54), agressão física (32), queimaduras (17), atropelamentos (14), acidentes de bicicleta (13), ferimentos por arma branca (12), acidentes automobilísticos (8), arma de fogo (3), choques elétricos (2) e um afogamento.

Além disso, foram registrados casos clínicos, com destaque para Acidente Vascular Cerebral (48) e Acidente Vascular (18).

Em relação à faixa etária, os adultos de 19 a 59 anos estão incluídos na maioria dos atendimentos, com 630 pacientes. Em seguida, apareceram os idosos (acima de 60 anos) com 273 casos, crianças de 0 a 12 anos com 141, e adolescentes de 13 a 18 anos com 39 registros.

Quanto à distribuição geográfica, o bairro de Mangabeira se destacou com 75 atendimentos, seguido por Valentina (40), Treze de Maio (36), Geisel (27) e Mandacaru (25). No cenário dos municípios, Santa Rita liderou as entradas, com 70 casos, seguido por Bayeux (43), Cabedelo (41), Mamanguape (24) e Conde (20).

Balanço 2024 – Em comparação com o carnaval de 2024, o Hospital de Trauma teve um aumento no número de atendimentos. No ano passado, a unidade registrou 1.119 casos, superando os 1.035 atendimentos do carnaval de 2023.

As quedas também foram a principal causa das emergências em 2024, com 206 registros, seguidas por acidentes de motocicletas (144).

Atendimentos – O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena é uma unidade especializada no atendimento de urgência e emergência, focada em situações de média e alta complexidade, como vítimas de trauma, acidentes, violência, queimaduras, Acidente Vascular Cerebral (AVC) e hemorragias digestivas.

Contudo, muitos pacientes ainda buscam a unidade para tratamentos clínicos, o que reforça a necessidade de uma maior conscientização sobre o tipo de atendimento prestado pelo hospital.