Podcast: Associação destaca a Conferência de Saúde do Trabalhador

Na participação da Associação de Aposentados e Pensionistas de Campina Grande e Região no programa Conexão Caturité, a cirurgiã-dentista Dra. Joaquina Amorim, presidente do Sindicato dos Odontólogos da Paraíba e membro do Conselho Municipal de Saúde, destacou a realização da Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador.

O evento acontece nos dias 30 de março e 1º de abril, em Campina Grande, e visa fortalecer os direitos dos trabalhadores, discutir políticas de saúde e segurança no trabalho e ampliar a participação popular.

A conferência terá mesas temáticas com especialistas e será uma oportunidade para debater melhorias nas condições de trabalho.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3077-0731 ou pelo e-mail conselhocg1@gmail.com.

Confira o podcast abaixo