Podcast: Isea enfrenta baixa no estoque de leite materno

O programa Conexão Caturité mais uma vez abriu espaço para temas essenciais da saúde pública.

Mara Martins, coordenadora do Banco de Leite Humano do Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (Isea), alertou sobre a baixa no estoque de leite materno e destacou a importância da doação para salvar vidas de bebês prematuros.

A entrevista reforçou o papel fundamental da rede de apoio às mães lactantes, esclarecendo dúvidas e incentivando novas doadoras a contribuírem com esse gesto solidário.

Ouça o podcast abaixo