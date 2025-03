Podcast: aprenda a cuidar da pele ressecada

No quadro “De Bem com o Espelho” do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Florêncio trouxe dicas essenciais para cuidar da pele ressecada.

Ela destacou a importância da hidratação adequada, principalmente noturna, e explicou que a pele pode mudar conforme fatores climáticos e hormonais.

Isanna reforçou que, mesmo para peles oleosas, hidratar é fundamental para manter o equilíbrio. A dica é escolher produtos adequados para cada necessidade e se adaptar às variações da pele ao longo do tempo.

