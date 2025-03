Podcast: médica destaca avanços na formação e na pesquisa do Huac

No quadro “Saúde em Dia” do programa Conexão Caturité, a professora e gerente de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário Alcides Carneiro (Huac), Patrícia Esparaga Gadelha, destacou avanços importantes na formação médica e na pesquisa da instituição.

Um dos principais temas abordados foi a jornada das defesas dos residentes em cirurgia geral, evento coordenado pelo Dr. Pedro, que visa dar visibilidade às pesquisas desenvolvidas pelos médicos em especialização.

Segundo a professora Patrícia, a iniciativa permite que a comunidade acadêmica e os profissionais do HU conheçam os estudos que podem influenciar diretamente na melhoria dos atendimentos.

Outro ponto de destaque foi o evento sobre pesquisa transnacional, que busca integrar a biomedicina básica à prática clínica, promovendo avanços na prevenção e tratamento de doenças, como o desenvolvimento de vacinas contra o câncer. Para isso, o HU contou com a participação do pesquisador Thiago Collares, que compartilhou sua experiência e incentivou a produção desse tipo de estudo na região.

A professora também ressaltou a importância da cooperação entre os residentes, alunos e profissionais da saúde, enfatizando o papel da residência médica não apenas na formação, mas também no atendimento à comunidade.

Por fim, a entrevista reforçou a continuidade dos cursos gratuitos oferecidos pelo HU, como o curso de ultrassonografia, que capacita médicos e proporciona atendimentos gratuitos à população. Para mais informações sobre os cursos e atendimentos, os interessados podem entrar em contato com o HU e participar dos grupos informativos.

Ouça o podcast abaixo