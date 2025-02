Podcast Vida Saudável: entenda os perigos do sedentarismo

No quadro “Vida Saudável”, do programa Conexão Caturité, foi discutida a importância da atividade física e os perigos do sedentarismo.

O professor Michel Izidro destacou que, ao longo dos anos, a tecnologia reduziu significativamente a necessidade de movimento no dia a dia, o que tem impactado a saúde da população.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 1,4 bilhão de pessoas no mundo são consideradas inativas, e o sedentarismo está diretamente relacionado a cerca de 5 milhões de mortes anuais.

Além disso, quem passa mais de seis horas por dia sentado tem um risco 20% maior de mortalidade precoce.

Diante desse cenário, o professor ressaltou a importância de pequenas mudanças na rotina, como levantar-se regularmente, praticar exercícios físicos e manter hábitos saudáveis.

Além disso, abordou a relação entre sono e bem-estar, explicando que cochilos curtos podem melhorar o desempenho cognitivo e reduzir o estresse.

Ouça o podcast aqui.