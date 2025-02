No quadro “Conversa com a Nutri”, do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque trouxe estratégias essenciais para manter a energia e a imunidade durante o Carnaval, seja para quem vai curtir a folia ou para quem prefere momentos de descanso e eventos religiosos.

A principal recomendação é a hidratação, fundamental para evitar a desidratação no calor intenso. Ela alertou sobre o consumo excessivo de álcool, que pode desidratar o corpo rapidamente, e sugeriu opções como água de coco e isotônicos naturais.

Para garantir disposição, Amanda reforçou a importância de refeições leves e equilibradas, ricas em carboidratos complexos, proteínas e gorduras boas. Frutas, castanhas e barrinhas de cereais são lanches práticos para manter a energia durante o dia.

Outro ponto abordado foi o fortalecimento da imunidade, destacando o consumo diário de alimentos ricos em vitamina C (laranja, acerola, kiwi), zinco e probióticos. Além disso, a nutricionista ensinou uma receita simples de isotônico natural: suco de laranja com uma pitada de sal.

Para o pós-Carnaval, a dica é descansar bem, manter uma alimentação equilibrada e apostar em chás anti-inflamatórios, como gengibre e cúrcuma, para ajudar na recuperação do organismo.

