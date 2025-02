Carnaval: Prefeitura de João Pessoa mantém vacinação nos pontos móveis

Com objetivo de dar continuidade na assistência preventiva, neste sábado de Carnaval (1º), a Prefeitura de João Pessoa manterá os três pontos móveis funcionando normalmente, no período das 8h às 16h.

A estratégia visa garantir o cuidado das pessoas que não conseguem ir até uma sala de vacina durante a semana e, ainda, levar essa assistência aos turistas que visitam a cidade e precisam se vacinar.

Já na segunda (3) e terça-feira (4), todas as salas de vacinas e os pontos móveis estarão fechados, retomando as atividades na quarta-feira de Cinzas (5), a partir das 12h.

“Considerando o feriado prolongado de Carnaval, vamos manter os três pontos móveis abertos neste sábado para garantir a assistência de toda a população e turistas que visitam a cidade e, principalmente, daquelas pessoas que estão com a caderneta de vacinação aprazadas, que são aquelas que precisam tomar alguma dose de reforço”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Para facilitar o acesso, os profissionais de saúde da Prefeitura de João Pessoa estarão nos seguintes locais: no Shopping Sul, no bairro do Bancários; no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230; e no Shopping Tambiá, até as 16h.

Quem pode se vacinar contra a Covid-19 – Crianças menores de 5 anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores, pessoas imunocomprometidas, indígenas vivendo em terra indígena, ribeirinhos, quilombolas, gestantes e puérperas, trabalhadores de Saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade (maiores 18 anos), funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.

Outras vacinas – Já o Centro Municipal de Imunização, localizado no bairro da Torre, estará aberto no fim de semana, no período das 8h às 12h, exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) para pessoas que tiveram alguma exposição para doença, como por exemplo, acidentes com perfurocortantes. Já no caso da antirrábica, são para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais e horários para vacinação em João Pessoa neste sábado (1º):

Home Center Ferreira Costa

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: das 8h às 16h

Shopping Sul

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: das 8h às 16h

Shopping Tambiá

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: das 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização

Horário: das 8h às 12h (apenas vacinação de urgência)