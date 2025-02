No quadro ‘Saúde em Dia’, do programa Conexão Caturité, a pediatra e neonatologista Marcele Maia alertou sobre o aumento dos casos de viroses, especialmente entre crianças com a volta às aulas.

Ela destacou a importância da vacinação em dia, da higiene das mãos e de evitar contato com pessoas doentes. Também reforçou que, ao apresentar sinais de alerta, como febre persistente, vômitos constantes e sonolência excessiva, os pais devem buscar atendimento médico.

Além disso, a médica lembrou os cuidados com a alimentação e hidratação no período do Carnaval, alertando para os riscos de consumir alimentos contaminados, o que pode resultar em viroses gastrointestinais.

Ouça o podcast aqui.