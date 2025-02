Campina Grande foi o município da Paraíba que mais aplicou doses de vacinas no primeiro Dia D de multivacinação deste ano, ocorrido no último sábado. De acordo com a coordenadora de imunização do município, Samira Luna, foram mais de 3.700 doses aplicadas, garantindo proteção contra diversas doenças imunopreveníveis.

“Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todas as pessoas de Campina Grande que compareceram a um dos nossos pontos de vacinação para ficarem imunizadas e também a todos os profissionais de saúde que trabalharam nesse sábado. Além disso, agradecemos a toda a imprensa de Campina Grande, que nos ajudou a divulgar essa ação de vacinação e assim fez com que milhares de pessoas pudessem ficar protegidas”, destacou Samira.

A coordenadora reforçou ainda que quem não conseguiu comparecer no Dia D pode buscar a sala de vacina mais próxima para atualizar a caderneta de vacinação conforme as recomendações do Ministério da Saúde.

“Ressaltamos que vacinas salvam e que vacinar é amar. Que Deus nos abençoe grandemente”, concluiu.

