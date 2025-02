Cuidados com a alimentação no Carnaval: nutricionista dá dicas

Com a chegada do Carnaval, é comum que muitas famílias aproveitem o período para viajar, curtir praias e blocos de rua. No entanto, manter uma alimentação saudável durante as festividades pode ser um desafio — especialmente para quem tem crianças. Pensando nisso, a nutricionista Ana Paula Moreira trouxe dicas práticas para garantir uma alimentação equilibrada sem abrir mão da diversão.

Lanches saudáveis e práticos

Segundo Ana Paula, uma das maiores dificuldades é a falta de planejamento. “Pode manter a alimentação saudável. A questão é que muita gente dificulta a forma de produzir”, comenta.

Ela sugere preparar kits de lanches simples e nutritivos para as crianças: “Pegou umas vasilhinhas com divisória, botou um pouquinho de amendoim, um pouquinho de castanha, uma fruta que a criança gosta, uma maçã picada. Ah, vai ficar preta? Não, coloca no suco de limão antes.”

Além disso, ela ressalta que hoje em dia há diversas opções de snacks saudáveis no mercado, como biscoitos integrais e salgadinhos naturais. “Você pode montar um kit pro seu filho e ele vai comer tranquilamente. Agora, se você não leva nada, vai esperar só o que passa na praia ou nos locais, e ele vai escolher o que tem mais cores, tinta, corante, conservante e doce, porque é automático. Esses produtos chamam mais atenção”, alerta a nutricionista.

Atenção à higiene dos alimentos

Outro ponto importante destacado por Ana Paula é o cuidado com a higiene ao consumir alimentos fora de casa. Ela recomenda observar a limpeza do ambiente e optar por pratos mais seguros. “Procurar uma carne mais assada ou grelhada do que frita e sempre verificar se o local tem legumes cozidos. Eu brinco muito com a salada crua porque sou um pouco medrosa. Muita gente higieniza a salada com vinagre, mas vinagre não mata bactérias. Para isso, é preciso usar água sanitária diluída ou substâncias próprias”, explica.

Em locais de pouca confiança, a nutricionista orienta a escolher alimentos cozidos. “Se estiver fora de casa, pega uma verdura cozida, um vinagrete, uma carninha assada, arroz e feijão. Aí não tem erro e reduz o risco de contaminações”, finaliza.

Seguindo essas orientações, é possível aproveitar o Carnaval com energia e saúde, garantindo bem-estar para toda a família!