O mais recente Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), realizado pela Secretaria de Saúde de Campina Grande, apontou uma redução no número de casos positivos de Covid-19 e estabilidade nos registros de arboviroses no município. Os dados foram apresentados pelo diretor de Vigilância em Saúde, Miguel Dantas, em entrevista à Rádio Caturité FM.

Entre os dias 16 e 22 de fevereiro, foram registradas 36 internações por vírus respiratórios, sendo apenas dois casos positivos de Covid-19 e nenhum óbito. A testagem por antígeno contabilizou 310 exames, com 65 resultados positivos, representando uma queda significativa em relação à semana anterior. No que diz respeito às arboviroses, foram feitas 78 notificações, mas sem confirmações de dengue. Já a chikungunya teve seis notificações e um caso positivo, enquanto zika não apresentou casos.

O diretor de Vigilância em Saúde fez um alerta especial para os cuidados durante o período de Carnaval, que traz grande fluxo de pessoas e aglomerações.

“Nesse momento, alertamos para o Carnaval que se aproxima, as aglomerações que estão por vir. Pedimos que as pessoas tomem cuidado nos contatos mais próximos, especialmente com aqueles que não conhecem. É fundamental manter os cuidados sanitários e, no caso de relações sexuais, o uso da camisinha é indispensável”, enfatizou Miguel Dantas.