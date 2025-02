Campina Grande é a cidade que mais vacina no 1º Dia D do ano

Neste sábado, 22, foi realizado o primeiro Dia D de Multivacinação do ano na Paraíba. A cidade de Campina Grande foi a que mais vacinou no Estado durante a ação. Com mais de 80 pontos de imunização e 14 horas de atendimento ao público, a Secretaria Municipal de Saúde aplicou 3.900 doses de imunizantes.

Os dados oficiais da Secretaria de Estado da Saúde apontam as cinco cidades que mais imunizaram, segundo as informações até as 18h do sábado. Campina Grande foi seguida pela capital João Pessoa, que havia aplicado 2.288 doses; Sousa com 1.273 doses; Mamanguape com 1.049 doses e Sapé com 905 doses.

Na Rainha da Borborema, foram administradas 823 doses da vacina da Febre Amarela em pessoas de seis meses de vida a 59 anos de idade; 585 doses do imunizante da Dengue em adolescentes de 10 a 14 anos de idade e 2.492 vacinas de rotina do Calendário Nacional de Imunização, incluindo a da Covid-19 para os grupos prioritários.

“Foi um resultado muito importante e isto demonstra a eficácia das nossas ações junto à população, que vem retomando a confiança na proteção da vacina, superando os estigmas sobre a imunização e fortalecendo essa estratégia de saúde coletiva”, destacou a coordenadora municipal de imunização, Samira Luna.

Entre os muitos locais de imunização do dia D, o Parque da Criança foi o principal, seguido dos outros pontos. A novidade foi a reabertura do local de vacinação no Partage Shopping, que contou com a presença do personagem oficial do Zé Gotinha em um desfile carnavalesco. O local vai passar a ofertar os imunizantes uma vez por semana.

As vacinas permanecem disponíveis nas salas de vacina locais, nas Unidades Básicas de Saúde, nas Policlínicas, no ponto de vacinação do Terminal de Integração, na sala de vacina da maternidade do ISEA – Instituto de Saúde Elpídio de Almeida e na Casa da Vacina, que fica no Hospital Municipal Pedro I.