Podcast: saiba tudo sobre a saúde bucal dos idosos

No quadro Momento Uama do programa Conexão Caturité, um professor do Departamento de Odontologia da Uama, discutiu a importância da saúde bucal para os idosos.

Ele destacou como a falta de cuidados dentários pode afetar a saúde geral dos pacientes, como a relação entre infecções bucais e problemas cardíacos. O professor também explicou como problemas de mastigação e estética podem impactar o bem-estar psicológico dos idosos.

Ele recomendou que os idosos façam consultas odontológicas periódicas, especialmente a cada três meses, para monitorar a saúde bucal e evitar complicações.

Ouça o podcast abaixo