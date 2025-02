Podcast: entenda tudo sobre a dermatite em animais

No quadro Papo Animal do programa Conexão Caturité, o médico veterinário Edroaldo Cavalcante abordou um tema importante: as dermatites em animais.

Ela explicou que essas inflamações na pele podem afetar cães, gatos e outros animais, sendo causadas por fatores bacterianos, fúngicos ou até mesmo por parasitas, como pulgas.

Entre os principais sinais, estão coceira intensa, queda de pelo e irritação na pele.

O veterinário destacou a importância de observar qualquer alteração na pele do pet e buscar ajuda profissional.

O tratamento pode envolver exames, uso de medicamentos tópicos e banhos terapêuticos. Além disso, a prevenção com shampoos específicos e cuidados regulares é essencial para manter a saúde da pele dos animais.

Ouça o podcast abaixo