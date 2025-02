Podcast: confira estratégias alimentares para a nutrição de idosos

No quadro Conversa com a Nutri do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque trouxe dicas essenciais sobre estratégias alimentares para a nutrição do idoso.

Ela destacou a importância de uma alimentação equilibrada para garantir energia, saúde e bem-estar na terceira idade. Entre os principais nutrientes mencionados, estão as proteínas, fundamentais para a manutenção da massa muscular, cálcio e vitamina D para a saúde óssea, além de fibras, ômega 3 e vitaminas do complexo B.

Amanda também reforçou a necessidade de uma boa hidratação, refeições fracionadas ao longo do dia e a escolha de alimentos variados e coloridos para suprir melhor as necessidades nutricionais dos idosos.

