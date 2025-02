Podcast: aprenda a tornar o quarto do casal mais aconchegante

No quadro Ambientando do programa Conexão Caturité, a arquiteta Ana Cecília Severo trouxe dicas valiosas sobre como tornar o quarto do casal um ambiente mais aconchegante e harmonioso.

Ela destacou a importância das cores, sugerindo tons neutros para um espaço relaxante e contrastes entre claro e escuro para um visual moderno. A iluminação também foi abordada, com a recomendação de luzes quentes e o uso de abajures ou fitas de LED para um clima mais intimista.

Além disso, Ana Cecília enfatizou a necessidade de equilibrar os gostos do casal na decoração, utilizando elementos personalizados, como fotos e objetos afetivos, para manter a identidade dos dois no ambiente.

Cortinas, tapetes, almofadas e até plantas também foram mencionados como detalhes que fazem a diferença no conforto e na estética do espaço.

Ouça o podcast abaixo