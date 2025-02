Médico explica como a onda de calor impacta na saúde

O médico Antônio Henriques abordou, em sua coluna semanal na Rádio Caturité, os efeitos do calor e como isso impacta na nossa saúde.

Segundo ele, o Brasil vive a terceira onda de calor deste ano de 2025 e que as altas temperaturas impactam diretamente no sistema respiratório, combinados com a poluição.

As mudanças climáticas, conforme o médico, podem agravar as alergias, rebites, asmas, entre outros.

