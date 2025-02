A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove no próximo sábado (22) o Dia D da Campanha de Multivacinação. A ação contará com mais de 80 pontos de atendimento distribuídos pela cidade, com foco na imunização contra a febre amarela (para pessoas a partir dos 9 meses até 59 anos) e dengue, destinada às crianças e adolescentes de 10 até 14 anos.

A abertura oficial acontecerá no Parque da Criança, no bairro do Catolé, das 8h às 16h. Além disso, serão instalados outros pontos estratégicos que incluem o Partage Shopping, que funcionará das 10h às 17h e a Casa da Vacina, localizada no Hospital Pedro I, com atendimento estendido até as 22h.

A campanha estará presente em todas as regiões da cidade, abrangendo unidades básicas de saúde (UBSs), policlínicas e os centros de atendimento. Os distritos de Campina Grande contarão com locais específicos para facilitar o acesso da população.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da atualização do cartão de vacinação, garantindo maior proteção contra doenças imunopreveníveis. Para receber as vacinas é necessário apresentar o documento de identificação e a caderneta de vacinação.