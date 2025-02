Saúde realiza ‘Dia D’ de vacinação e multivacinação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Gerência Executiva de Vigilância em Saúde (Gevs), realiza, neste sábado (22), o ‘Dia D de Vacinação e Multivacinação’, com foco na proteção contra a febre amarela e a dengue. Serão 793 pontos de vacinação distribuídos em todo o estado.

Durante a agenda em João Pessoa, a equipe da área técnica da Gevs, junto à equipe da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital, vai realizar visitas às unidades Canaã (Distrito Sanitário 1), Vista Alegre (Distrito Sanitário 2) e Viver Bem (Distrito Sanitário 4), com o objetivo de acompanhar as ações junto aos profissionais e à população.

De acordo com a chefe do Núcleo Estadual de Imunizações da SES, Márcia Fernandes, a vacina da febre amarela pode ser aplicada em crianças com idade entre 9 meses (primeira dose) e 4 anos (dose de reforço); pessoas de 5 a 59 anos que ainda não tenham sido vacinadas (dose única); e pessoas que irão se deslocar para áreas com casos de febre amarela e que receberam a vacina em 2018 , com dose fracionada, devem receber uma dose de reforço. e que tenham histórico de viagem a locais que tenham comprovada a circulação do vírus.

“Ainda devem receber a dose zero da vacina crianças com idade entre 6 e 8 meses que irão se deslocar para locais onde há circulação confirmada do vírus da febre amarela. Já a vacina da dengue, deve ser administrada somente para crianças e adolescentes com faixa etária de 10 a 14 anos. Além disso, o imunizante será aplicado apenas nos 24 municípios com maior incidência do agravo”, ressalta Márcia, enfatizando que a vacina é o meio mais eficaz de prevenção contra essas doenças.

Os municípios abastecidos com vacina da dengue são os seguintes: João Pessoa, Santa Rita, Cabedelo, Bayeux, Conde, Caaporã, Sapé, Alhandra, Pitimbu, Cruz do Espírito Santo, Lucena, Mari, Riachão do Poço, Sobrado, Cajazeiras, Sousa, Itabaiana, Alagoa Grande, Princesa Isabel, Aroeiras, Esperança, Guarabira, Campina Grande e Pombal.

Embora o chamamento especial seja para a proteção contra a febre amarela e a dengue, o ‘Dia D’ também vai oferecer vacinas de rotina do Calendário Nacional de Vacinação, recomendadas para crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos, conforme preconização do Ministério da Saúde, em todos os municípios.