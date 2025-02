Podcast: confira dicas de maquiagens para arrasar no Carnaval

No quadro ‘De Bem com o Espelho’, do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Florêncio Menezes trouxe dicas práticas para maquiagens carnavalescas.

Ela ensinou como usar glitters e pedrarias para dar um toque especial ao visual, com dicas de aplicação e produtos acessíveis, como cola para glitter e brumas.

Isanna também destacou que é possível criar looks festivos sem exageros, adaptando a maquiagem ao estilo de cada um.

Ouça o podcast aqui.