Hospital da Criança de Campina Grande tem avanços no atendimento

No espaço de Saúde Pública do programa Conexão Caturité, o Dr. Pablo Nunes, diretor do Hospital da Criança e do Adolescente em Campina Grande, destacou os avanços no atendimento pediátrico.

Ele falou sobre o sucesso do programa Campina Cuida das Crianças, que evitou a superlotação do hospital em 2024, e reforçou a importância da vacinação e do acompanhamento médico.

Com 52 novos leitos equipados e uma equipe médica reforçada, o hospital atende mais de 70 municípios, sendo referência em síndromes respiratórias e arboviroses.

