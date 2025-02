Banco de Leite do ICV promove curso sobre apoio à alimentação de prematuros

O Banco de Leite Humano Drª Zilda Arns, que faz parte do Instituto Cândida Vargas (ICV), realiza nesta sexta-feira (21), das 9h às 17h, no auditório da maternidade, um curso sobre apoio à alimentação de prematuros voltado à capacitação dos profissionais da instituição. O tema utilizado será “Da sonda ao seio: trabalhando a produção, a manutenção e a ingestão de leite da própria mãe para prematuros na UTI Neonatal”.

O curso será ministrado pelo médico pediatra Ricardo Nunes e tem como objetivo capacitar profissionais de saúde e suas equipes técnicas para aprimorar o cuidado de prematuros, com foco no incentivo ao aleitamento materno e como parte essencial no tratamento de bebês na UTI Neonatal.

Para a coordenadora do Banco de Leite do ICV, Malu Tavares, a iniciativa fortalece as práticas de alimentação nas unidades de terapia intensiva neonatal, garantindo que os recém-nascidos prematuros recebam a nutrição adequada, fundamental para o seu desenvolvimento e recuperação.

“Este curso é uma oportunidade fundamental para todos os profissionais de saúde envolvidos no cuidado aos prematuros. Ao capacitar as equipes, estamos não apenas aprimorando as técnicas de alimentação, mas também contribuindo na recuperação dos bebês que mais necessitam de atenção”, disse a coordenadora.

O leite materno é um recurso essencial para o desenvolvimento saudável dos prematuros, e, com essa capacitação, o ICV busca garantir que cada bebê tenha acesso a essa nutrição vital. “Contamos com a presença de todos para que, juntos, possamos entregar um serviço de maior efetividade e contribuir para uma saúde neonatal mais forte e eficaz para a população paraibana”, finalizou.