No quadro ‘Saúde em Dia’, do Programa Conexão Caturité, Alison Halley, gerente administrativo do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), falou sobre a conclusão da primeira etapa da reforma das alas de pediatria e oncopediatria.

A obra, financiada pelo PAC do governo federal, visa melhorar a estrutura do hospital, proporcionando mais conforto e segurança para pacientes, familiares e profissionais.

A segunda etapa da reforma, orçada em R$ 3,3 milhões, está prevista para ser entregue até meados do ano, reforçando o compromisso do HUAC em oferecer um serviço de excelência na área de oncologia pediátrica.

