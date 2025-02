Desde o último dia 14, o Programa Farmácia Popular do Brasil passou a oferecer, gratuitamente, 100% dos medicamentos e insumos do seu catálogo à população. Em Campina Grande, quase 60 farmácias credenciadas disponibilizam os produtos, garantindo maior facilidade de acesso aos pacientes que necessitam de tratamento contínuo.

Entre os benefícios do programa, estão os medicamentos para doenças como hipertensão, diabetes, asma, osteoporose, colesterol alto, rinite, doença de Parkinson e glaucoma, além de anticoncepcionais e remédios para doenças cardiovasculares associadas ao diabetes. Outro destaque é a gratuidade na distribuição de fraldas geriátricas para idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência que tenham incontinência urinária, bem como absorventes higiênicos para beneficiárias do Programa Dignidade Menstrual.

Para retirar os produtos nas farmácias credenciadas, o paciente precisa apresentar um documento oficial com foto e CPF, além da receita médica dentro do prazo de validade, que seja emitida pelo SUS ou por médicos da rede particular.

No caso das fraldas geriátricas, também é necessário apresentar um laudo ou atestado médico que comprove a necessidade do uso, incluindo a Classificação Internacional de Doenças (CID) no caso de pessoas com deficiência.

Para pacientes acamados ou impossibilitados de comparecer à farmácia, um representante legal pode realizar a retirada, desde que apresente os documentos do beneficiário e a devida autorização judicial ou procuração reconhecida em cartório.

A iniciativa reforça o compromisso do Governo Federal e da Prefeitura de Campina Grande com a saúde pública, garantindo que mais cidadãos tenham acesso aos tratamentos essenciais sem custos. A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os pacientes procurem a farmácia credenciada mais próxima para obter os benefícios do programa.