*Vídeo: ParaibaOnline

No quadro “Saúde e Nutrição”, da rádio Caturité FM, a nutricionista Ana Paula Moreira abordou o consumo de ovos, suas variações e benefícios para a alimentação diária. Segundo ela, o ovo é uma excelente fonte de proteína e pode ser consumido de diferentes formas para evitar a monotonia alimentar.

“Eu, por exemplo, faço ovo na airfryer com carne de sol, em forminhas de silicone. Já ficou rápido, prático, sem gordura nenhuma. E foi um ovo mexido. Já fica como alternativa para os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente, para dar uma variada”, explicou Ana Paula.

Ela também desmistificou o consumo exagerado: “Graciana disse que come 40 ovos por dia. Não existe isso. Alguém aguenta? Sinceramente, vocês aguentariam cinco ovos cozidos todo dia? 40 não, cinco só.”

Para quem deseja diversificar o consumo, a nutricionista sugeriu alternativas como ovos de codorna em conserva ou uma maionese caseira feita com ovo, iogurte natural, mostarda e sal. Além disso, destacou o impacto positivo do consumo matinal de ovos no controle da compulsão alimentar ao longo do dia.

“Se esse ovo for no café da manhã, ele ia diminuir a compulsão alimentar no final da tarde. A gente inicia a manhã com proteína e tem uma vida com menos compulsões alimentares durante o dia, sem pico de insulina.”

Ana Paula também recomendou o uso de temperos naturais para reduzir o consumo de sódio, como orégano, pimenta-do-reino e outras ervas, tornando o ovo ainda mais saudável.