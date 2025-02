No quadro “Saúde em Dia”, do programa Conexão Caturité, a psicóloga Tatiana Sampaio, do Hospital Universitário Alcides Carneiro, trouxe uma reflexão sobre a importância do cuidado com a saúde mental. Inspirada na canção “É Preciso Saber Viver”, de Erasmo e Roberto Carlos, ela destacou como as escolhas diárias impactam o bem-estar e incentivou os ouvintes a iniciarem o ano de 2025 com hábitos saudáveis.

Tatiana ressaltou a importância do “Janeiro Branco”, campanha dedicada à conscientização sobre saúde mental, e reforçou que esse cuidado deve ser contínuo ao longo do ano.

Além de estabelecer metas e objetivos, é essencial olhar para dentro, buscar equilíbrio e praticar o autocuidado. Pequenos hábitos como dormir bem, manter uma alimentação saudável, hidratar-se e conviver com pessoas queridas fazem toda a diferença na qualidade de vida.

A psicóloga também lembrou que a gestão do tempo é fundamental para um cotidiano mais saudável e que contar com uma rede de apoio pode ser essencial em momentos de dificuldade. Se necessário, buscar ajuda profissional é um passo importante para garantir o bem-estar emocional.

Ouça o podcast aqui.