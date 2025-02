Podcast: confira dicas para deixar a sua casa mais aconchegante

No quadro Ambientando do programa Conexão Caturité, a arquiteta Ana Cecília Severo compartilha dicas valiosas para tornar os espaços da casa mais aconchegantes e personalizados.

No episódio mais recente, ela abordou a importância dos quadros e fotografias na decoração, destacando como essas peças podem refletir a personalidade dos moradores e complementar o estilo do ambiente.

Entre as orientações dadas, Ana Cecília ressaltou a importância de escolher quadros que harmonizem com o estilo do cômodo.

Para espaços minimalistas, são recomendadas peças com cores neutras e formas simples, enquanto ambientes modernos podem explorar cores vibrantes e imagens abstratas. Além disso, a escolha da moldura também faz diferença: molduras finas são ideais para ambientes contemporâneos, enquanto as mais robustas combinam com decorações clássicas e rústicas.

Outro ponto destacado foi a proporção dos quadros em relação ao espaço disponível. Em paredes grandes, composições com vários quadros ou peças maiores são recomendadas para equilibrar o ambiente. Já em espaços menores, quadros muito grandes podem parecer desproporcionais, sendo mais indicado o uso de peças delicadas e proporcionais ao local.

As fotografias também foram tema do quadro, sendo apresentadas como uma forma afetiva e personalizada de decorar. Imagens de paisagens naturais podem trazer tranquilidade, enquanto fotos em preto e branco criam um ar mais sofisticado.

Para um toque mais íntimo, composições com fotos de família ou momentos especiais são uma excelente escolha. Uma dica final foi utilizar molduras semelhantes para criar uma unidade visual e manter a organização estética do espaço.

Ouça o podcast completo