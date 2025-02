Podcast: saiba como manter a energia e a saúde durante o Carnaval

No quadro Conversa com a Nutri do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque compartilhou dicas essenciais para manter a saúde e a energia durante o Carnaval e eventos religiosos no período festivo.

Amanda destacou a importância da hidratação, recomendando o consumo de 2 a 3 litros de água por dia, além da intercalagem entre bebida alcoólica e água para evitar desidratação. Alternativas como água de coco e isotônicos naturais também foram sugeridas para repor sais minerais perdidos no calor.

Na alimentação, Amanda ressaltou a necessidade de refeições equilibradas antes dos eventos, priorizando proteínas (ovos, iogurte), carboidratos complexos (pães integrais, aveia) e frutas para garantir energia e disposição. Durante o dia, lanches leves como barras de cereais, frutas secas e castanhas foram indicados. Ela também alertou para o consumo de alimentos gordurosos e a escolha criteriosa de alimentos comprados na rua, evitando molhos e maioneses devido ao risco de contaminação.

Para reposição de sais minerais, a nutricionista sugeriu alimentos como banana, água de coco e oleaginosas, além de sucos naturais ricos em vitaminas e minerais. No pós-evento, refeições leves e hidratação reforçada foram recomendadas para auxiliar na recuperação do organismo.

Amanda reforçou a importância do equilíbrio, respeito ao próximo e bem-estar durante o período festivo.

