No quadro ‘Saúde Mental’, do programa Conexão Caturité, a psicóloga Josiplessis Marques explicou as principais diferenças do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) entre crianças e adultos.

Enquanto as crianças apresentam mais agitação física, os adultos lidam com uma “hiperatividade mental”, com uma mente agitada e dificuldade em se concentrar e finalizar tarefas.

A criança, ao ser precocemente, recebe mais apoio da família e da escola, evitando maiores prejuízos.

Já na idade adulta, o TDAH pode levar à procrastinação, falta de foco e ansiedade, além de, muitas vezes, ser associado ao uso de substâncias como álcool e drogas, que são procuradas para aliviar a pressão interna, exemplificou Josiplessis.

Ouça o podcast completo.