No quadro “Saúde em Dia”, do programa Conexão Caturité, foi destacada a importância da qualidade de vida no trabalho, especialmente no ambiente hospitalar.

O Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC) tem desenvolvido um projeto inovador chamado “Cuidando de Quem Cuida”, que visa proporcionar bem-estar aos seus profissionais de saúde.

A chefe da divisão de gestão de pessoas do HUAC, Alexandra Vieira Batista, explicou que o projeto envolve diversas áreas e conta com a participação de profissionais administrativos, assistenciais e médicos. O objetivo é garantir que os profissionais que cuidam da saúde da população também tenham sua saúde física e mental preservadas.

Entre as principais ações do programa, destacam-se a ginástica laboral, realizada em um espaço equipado para atividades como pilates, e o CineHUAC, que exibe filmes com temáticas voltadas ao autocuidado e motivação.

Além disso, o hospital implementou o programa “De Volta ao Trabalho”, que acolhe profissionais que passaram por situações difíceis, como licenças médicas ou perdas familiares, auxiliando na reintegração ao ambiente de trabalho.

Outro destaque é a promoção de eventos que fortalecem o espírito de equipe, como as comemorações do São João do HUAC e a prática de escuta ativa, coordenada pela psicóloga organizacional do hospital.

Recentemente, o hospital lançou o Conexão Saúde, uma iniciativa que conta com o apoio de ex-alunos do HUAC, como o Grupo Buriti, para oferecer cuidados especializados, incluindo atenção à saúde da pele e bem-estar geral.

Além disso, o HUAC tem incentivado a prática esportiva entre seus colaboradores com o projeto “HU Runs”, uma corrida que já reúne mais de 100 participantes. A iniciativa começou com pequenos treinos e hoje envolve profissionais de diversas áreas, promovendo saúde e integração.

Alexandra enfatiza que a qualidade de vida no trabalho não se restringe ao ambiente hospitalar e pode ser aplicada em qualquer empresa.

Pequenas mudanças no dia a dia, como alimentação saudável, hidratação e prática de exercícios físicos, podem fazer grande diferença no bem-estar dos trabalhadores.

O HUAC se coloca à disposição para compartilhar experiências e apoiar empresários interessados em desenvolver iniciativas semelhantes.

Ouça o podcast completo aqui.