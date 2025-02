A nutricionista Ana Paula Moreira, colunista do Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, destacou nesta terça-feira (11) a importância do diagnóstico e tratamento da esteatose hepática, também conhecida como gordura no fígado. Segundo a especialista, o problema é comum e pode trazer complicações como resistência à insulina e outros prejuízos à saúde.

“Aquela gordura no fígado, famosa gordura no fígado… Quantas pessoas na nossa família têm? Muitas, né? E é tão simples de tratar, tão simples de cuidar”, afirmou Ana Paula.

Ela explicou que a melhor forma de prevenção e tratamento é adotar uma alimentação equilibrada, baseada em uma dieta anti-inflamatória e rica em fibras. “Temos que reduzir o consumo de açúcar, carboidratos simples e dar preferência a alimentos integrais, como arroz vermelho, batata-doce, macaxeira e quinoa”, orientou.

Além da alimentação, a nutricionista ressaltou a importância da hidratação e a necessidade de evitar o consumo excessivo de gorduras, frituras, embutidos e álcool, que contribuem para o acúmulo de gordura no fígado. “A gente não pode esquecer de forma alguma a hidratação. Nosso corpo tem que estar sempre bem hidratado”, enfatizou.

Ana Paula também alertou que, na maioria dos casos, a esteatose hepática não apresenta sintomas, sendo diagnosticada por meio de exames de sangue e ultrassonografia. “Por isso, é fundamental manter os exames em dia, pelo menos uma vez ao ano, para garantir um acompanhamento adequado da saúde do fígado”, concluiu.

Veja a entrevista completa:

*Vídeo: ParaibaOnline