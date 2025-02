Após ter sido autuada pelo Procon de Campina Grande, a operadora de planos de saúde Hapvida emitiu uma nota de esclarecimento para os consumidores campinenses.

Conforme a empresa, a operadora não recebeu a notificação oficial do órgão e que não há desassistência aos pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Leia a nota na íntegra:

A operadora Hapvida reafirma seu compromisso com a saúde e o bem-estar de seus beneficiários e informa que respeita o Procon-CG, estando à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Em relação à fiscalização realizada, esclarece que ainda não recebeu a notificação oficial com os pontos levantados pelo órgão.

Reforça, ainda, que não há desassistência nem filas de espera para atendimento na unidade.

A operadora segue comprometida com a melhoria contínua dos serviços prestados e permanece à disposição para colaborar com o Procon-CG, prestando os esclarecimentos necessários e adotando eventuais medidas que contribuam para o aprimoramento da assistência oferecida.