Nadapd no Hospital de Trauma facilita acesso a políticas públicas para pessoas com deficiência

O Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência (Nadapd) do Hospital de Trauma de Campina Grande tem desempenhado um papel fundamental na emissão de laudos médicos para pessoas com deficiência, permitindo que elas acessem políticas públicas essenciais. Em entrevista à Caturité FM, a coordenadora do núcleo, Siudete Costa, destacou a importância desse serviço para a população.

“Isso foi para facilitar para as pessoas com deficiência terem o laudo do Estado, do SUS, para poderem ter acesso às políticas públicas do governo. Esse trabalho tem sido muito importante, faz parte do plano do governo do Estado. O Hospital de Trauma tem feito isso para todas as deficiências, inclusive transtorno do espectro autista, deficiência visual, auditiva, intelectual e física”, explicou Siudete.

O atendimento no Nadapd conta com uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, ortopedistas, clínicos gerais, oftalmologistas, assistentes sociais, psiquiatras e pediatras. Segundo a coordenadora, esse suporte especializado é fundamental para garantir um diagnóstico completo e preciso.

“A lei diz que o diagnóstico para a pessoa com deficiência tem que ser multidisciplinar. Para que tenha esse diagnóstico completo, a pessoa precisa passar por todos os profissionais. Não é só uma consulta inicial, é um processo que garante um laudo completo para que essas pessoas possam acessar seus direitos”, pontuou.

Entre os benefícios viabilizados pelo laudo estão a carteira de passe livre, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o acesso ao mercado de trabalho. O atendimento é feito de forma organizada: enquanto as deficiências físicas, visuais e auditivas são agendadas pelo escritório da FUNAD, localizado no escritório de representação do governo do Estado, os casos de transtorno do espectro autista e deficiência intelectual têm datas específicas de atendimento, divulgadas a cada dois meses no Instagram do núcleo.

Além disso, o Nadapd também passou a oferecer a medição para cadeiras de rodas, reforçando o compromisso do serviço com a acessibilidade e a inclusão. “Temos atendido realmente bastante pessoas, e tem sido um trabalho muito importante aqui em Campina Grande”, finalizou Siudete.