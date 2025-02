O Hospital Help, localizado em Campina Grande/PB, escreveu mais um importante capítulo em sua história ao realizar a cirurgia mais complexa de sua trajetória, removendo um tumor localizado no cerebelo, próximo ao tronco cerebral, de uma criança de apenas 8 anos. Para isso, foi necessário contar com tecnologia avançada e uma equipe de especialistas altamente capacitados.

O atendimento foi realizado através do Sistema Único de Saúde (SUS), o que evidencia a importância do acesso a tratamentos de alta complexidade para todos.

A segurança da criança foi a prioridade em todo momento. Para garantir o melhor resultado, a equipe utilizou equipamentos de última geração, como a monitorização intraoperatória, que permitiu acompanhar em tempo real o funcionamento dos nervos cranianos, e o aspirador ultrassônico, uma tecnologia que facilita a remoção do tumor com o mínimo de risco para os tecidos saudáveis.

“São dispositivos extremamente avançados, que poucos hospitais têm à disposição. Eles desempenharam um papel fundamental no sucesso do procedimento. Cirurgias dessa complexidade são raras, e poucas instituições conseguem realizá-las”, destacou o neurocirurgião, Alysson Pascoal.

Com 9 horas de duração, a cirurgia foi um sucesso. “Conseguimos remover o tumor sem comprometer as funções vitais da criança, mesmo com a cirurgia sendo tão longa. Graças a Deus, ocorreu tudo bem, e hoje a criança está se recuperando muito bem”, celebrou o neurocirurgião.

Vale ressaltar que o Hospital Help, comprometido com a excelência e com o bem-estar de seus pacientes, arcou com os custos das OPMEs, que são insumos médicos essenciais para a realização de procedimentos cirúrgicos, garantindo que a criança tivesse acesso a toda a tecnologia necessária para a realização da cirurgia de forma segura e eficaz. Esse marco reforça ainda mais o compromisso do Help em oferecer tratamentos de alta complexidade com um cuidado humanizado.