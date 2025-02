A Central de Transplantes da Paraíba, unidade de alta complexidade do Governo do Estado, registrou, nesse fim de semana, no Hospital de Trauma de Campina Grande, mais uma doação de múltiplos órgãos. A ação vai retirar cinco pessoas da lista de espera por um transplante.

A segunda captação do ano registrada na unidade teve como doador um homem de 59 anos. Ele foi acometido por uma Trauma Crânio Encefálico (TCE) grave, em virtude de um acidente de moto, e estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) quando a equipe médica diagnosticou a morte encefálica.

Após a autorização da família e realização dos exames, foram considerados aptos para a doação: o fígado, os rins e as córneas. A cirurgia de captação durou cerca de três horas e meia.

O fígado e o rim esquerdo foram encaminhados para receptores paraibanos. O transplante hepático beneficiou uma mulher de 34 anos, e o renal, um homem de 69 anos. Já o rim direito foi levado para Pernambuco, onde foi implantado em uma paciente de 29 anos. As córneas foram encaminhadas para o Banco de Olhos, onde são avaliadas, para posterior cirurgia.

A diretora da Central de Transplantes, Rafaela Dias, enalteceu a importância da doação de órgãos e a autorização familiar. “Ao permitir a doação dos órgãos de seu ente querido, essa família demonstrou uma grandeza de espírito e um amor incondicional pela vida. Com essa atitude, eles estão dando a chance de uma nova vida para cinco pessoas que aguardavam ansiosamente por um transplante. A Central de Transplantes da Paraíba agradece e homenageia essa família por sua generosidade e altruísmo. Nós também agradecemos ao Hospital de Trauma de Campina Grande pela parceria e ao time de profissionais que trabalharam incansavelmente para tornar essa doação possível”, pontuou.

Essa foi a quarta doação de múltiplos órgãos registrada este ano na Paraíba. Ainda aguardam na lista de espera, no estado, 724 pessoas, sendo três para coração, 34 para fígado, 206 para rim, e 481 para córneas.