Podcast: faça escolhas inteligentes para uma alimentação saudável

No quadro Conversa com a Nutri do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque trouxe dicas sobre escolhas inteligentes na alimentação para uma vida saudável.

Ela destacou a importância de priorizar alimentos naturais, como frutas, vegetais, grãos integrais e castanhas, e evitar ultraprocessados ricos em açúcares e gorduras prejudiciais.

Amanda também reforçou a necessidade de hidratação, planejamento das refeições e mastigação consciente para melhorar a digestão e promover saciedade. Pequenas mudanças na alimentação, segundo ela, podem gerar grandes resultados a longo prazo, prevenindo doenças e garantindo mais energia e disposição.

