Podcast Vida Plena: geriatra aborda a insônia em idosos

No quadro Vida Plena, do programa Conexão Caturité, a médica geriatra Ana Luiza Figueirôa abordou um tema importante: a insônia em idosos.

Ela explicou que, com o envelhecimento, a estrutura do sono se modifica, tornando o descanso mais leve e fragmentado. Além disso, condições como dores crônicas, depressão e apneia do sono podem agravar o problema.

A insônia não deve ser normalizada, pois pode levar a riscos como depressão, quedas e problemas de memória.

Ana Luiza alertou sobre os perigos do uso indiscriminado de remédios para dormir e deu dicas práticas para melhorar a qualidade do sono, como criar uma rotina, evitar cochilos diurnos, praticar atividade física e preparar um ambiente escuro e silencioso para dormir.

