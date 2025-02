Podcast: saiba os cuidados essenciais com os pets no inverno

No quadro Papo Animal, do programa Conexão Caturité, o veterinário Edroaldo Cavalcante destacou os cuidados essenciais com os pets durante o inverno.

Com a chegada das chuvas e do frio mais intenso, é importante proteger os animais, principalmente cães e gatos, que podem sofrer com problemas respiratórios, como pneumonia e traqueíte.

A dica é proporcionar um ambiente aquecido, com casinhas, panos, emborrachados ou papelões, para que eles fiquem confortáveis e protegidos.

Em caso de qualquer sintoma, a orientação é sempre buscar um médico veterinário para garantir a saúde e o bem-estar dos bichinhos.

Ouça o podcast aqui.