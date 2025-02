Reeducandas da Penitenciária Júlia Maranhão recebem atendimento ginecológico

Reafirmando o compromisso com o acesso à saúde e ao planejamento familiar, o Projeto Recomeço realizou, nessa quarta-feira (5), seu primeiro atendimento ginecológico na Penitenciária de Reeducação Feminina Maria Júlia Maranhão (PRFMJM). A assistência foi conduzida pela ginecologista Iselena Bernardes e integra a iniciativa do Governo da Paraíba que visa proporcionar cuidado especializado e garantir direitos fundamentais às pessoas privadas de liberdade.

Uma das reeducandas atendidas, mãe de cinco filhos, destacou a importância da assistência e revelou sua decisão de passar pelo procedimento de laqueadura. “Gostei muito do atendimento e já estou me preparando para fazer a laqueadura em breve. Quero sair daqui sabendo que já fiz esse procedimento e que estou cuidando da minha saúde da melhor forma possível”, relatou.

A assistência ginecológica foi destacada pela psicóloga do presídio, Sophia Idalina, como essencial para garantir os direitos de saúde e planejamento familiar das reeducandas. “O principal objetivo do Projeto Recomeço é oportunizar um atendimento de qualidade e excelência no que diz respeito ao acesso ao planejamento familiar. A assistência ginecológica é primordial para que isso aconteça, pois é através dessas avaliações que identificamos necessidades e possibilitamos a continuidade do cuidado. A população interna do Júlia Maranhão tem seus direitos garantidos pelo Estado, reforçando a premissa de que estão privadas de liberdade, mas não dos seus direitos à cidadania e dignidade humana”, explicou Sophia.

O impacto positivo do projeto na vida das reeducandas também foi ressaltado pela chefe de gabinete da Fundação PB Saúde, Heliane Medeiros. “A saúde é um direito de todos, e o Projeto Recomeço é um exemplo de como podemos garantir esse acesso mesmo em um contexto de privação de liberdade. O trabalho conjunto entre as equipes de saúde e segurança é essencial para que esses atendimentos aconteçam da melhor forma possível, promovendo dignidade e autonomia para essas mulheres”, afirmou.

Já a diretora da Penitenciária Júlia Maranhão, Cíntia Almeida, falou sobre a importância da assistência à saúde dentro da unidade penitenciária. “Sou policial penal e diretora da Penitenciária Feminina Júlia Maranhão há praticamente 13 anos, em duas gestões. A questão da saúde, a atenção à saúde e a assistência à saúde da pessoa privada de liberdade é uma das assistências asseguradas pela Lei de Execução Penal. Aqui, na nossa unidade, damos especial atenção à saúde da mulher, e o fato de os atendimentos acontecerem dentro da própria penitenciária evita deslocamentos, facilitando o acesso da nossa população, que conta com aproximadamente 220 mulheres”, frisou.

Ela ainda complementou: “A parceria entre a Administração Penitenciária, a Fundação PB Saúde e os médicos do Hospital Edson Ramalho, que estarão aqui oferecendo apoio e atendimento, fará uma grande diferença na nossa dinâmica. Agradeço muito à Fundação PB Saúde e ao Hospital Edson Ramalho, e espero que mais parcerias como essa se fortaleçam, estreitando laços e promovendo grandes e importantes recomeços para essas mulheres”.

O Projeto Recomeço é uma iniciativa do Governo da Paraíba realizada por meio de parceria entre a Secretaria de Administração Penitenciária e a Fundação PB Saúde, viabilizando atendimentos de saúde e ações de planejamento familiar para a população feminina e masculina privada de liberdade no Estado. A ação segue proporcionando mais qualidade de vida e garantindo que todos tenham acesso a cuidados fundamentais para sua saúde e bem-estar.