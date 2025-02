Em sua participação no quadro ‘Psicologia e Cotidiano’, da Rádio Caturité FM, a psicóloga Josiplessis Marques trouxe uma reflexão profunda sobre como a busca incessante pelo “ideal” pode nos afastar de nós mesmos e da beleza do presente.

“Temos falado muito sobre vida aqui, né? No nosso podcast Psicologia e Cotidiano pelo Spotify, e hoje vamos falar sobre algo que pode nos roubar de nós mesmos. Aliás, qualquer coisa pode nos roubar de nós mesmos. Muitos estão se perdendo, perseguindo o ideal de relacionamento. Tenho que achar a pessoa perfeita, o trabalho perfeito, a aparência perfeita, a conta bancária perfeita, a família perfeita”, destacou Josiplessis.

Para ilustrar sua reflexão, a psicóloga usou a metáfora do escalador que, focado apenas em alcançar o topo da montanha, ignora toda a paisagem ao seu redor.

“Ele está saindo de casa para escalar uma pedra e aí vai perdendo de vista que, ao longo do percurso, existem flores do campo, nascentes de água, grama verde, penhascos lindos, paisagens maravilhosas, nuvens no céu. Mas ele não observa nada disso porque só saiu de casa para alcançar o objetivo, que era chegar até aquela pedra. Chega lá, descobre que aquilo era só uma pedra, como tantas outras que existem no planeta. E, às vezes, até se frustra”, salientou.

Josiplessis alertou que muitas pessoas vivem dessa forma, tão focadas em atingir um objetivo ideal que deixam de sentir o presente.

“Passa um dia, dois, três da semana, acaba o mês e a pessoa não tá sentindo, às vezes, nem o banho que toma, nem a água escorrendo pelo corpo, nem o sabor da comida, de tanta pressa, porque tá só perseguindo aquele ideal que, sabe-se lá, o que vai virando o ídolo do nosso coração”.

A psicóloga encerrou sua participação reforçando a importância de valorizar o percurso da vida e não apenas o destino final. “Nós vemos que o percurso faz parte da história. O percurso de vida faz parte da trilha. Às vezes é mais bonito do que a simples pedra. Guarda isso e reflete”.

A participação completa de Josiplessis Marques pode ser conferida no quadro Psicologia e Cotidiano, na programação da Rádio Caturité FM.