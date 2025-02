Podcast: nutricionista dá dicas sobre consumo de frutas da estação

No quadro “Conversa com a Nutri”, do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque trouxe dicas sobre o consumo de frutas da estação.

Além de serem mais saborosas e nutritivas, elas são econômicas e sustentáveis.

Entre as opções destacadas estão abacaxi, melancia, manga, uva, maracujá e goiaba, ricas em vitaminas e antioxidantes.

Amanda também sugeriu formas práticas de incluí-las no dia a dia, como lanches, sucos, saladas e águas saborizadas.

Confira o podcast completo.