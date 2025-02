Câncer: Saúde da Paraíba destaca ampliação da assistência oncológica

No Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado nesta terça-feira (4), a Secretaria de Estado da Saúde (SES) destaca os avanços na luta contra a doença na Paraíba, com ênfase na ampliação da assistência oncológica.

A data reforça a importância das ações de prevenção, diagnóstico e tratamento, áreas em que o estado tem investido por meio do programa Paraíba Contra o Câncer.

De acordo com estimativas de 2023 do Ministério da Saúde, com auxílio do Instituto Nacional de Câncer, os casos mais frequentes no estado incluem câncer de próstata, com 1.650 novos registros e uma taxa ajustada de 83,38 por 100 mil habitantes, seguido pelo câncer de mama, com 1.180 casos e taxa de 55,40.

Com foco na descentralização do atendimento, o programa Paraíba Contra o Câncer também tem expandido a assistência no interior do estado. Além da nova oferta de radioterapia por meio de parceria com a Oncovida, está prevista a implantação de um acelerador linear no Hospital do Bem, em Patos, com investimento de R$ 11 milhões. O equipamento permitirá a realização de radioterapia na região, evitando que pacientes do Sertão precisem se deslocar para a capital.

A médica reguladora do programa, Marthynna Lacerda, destaca a importância da expansão da assistência. “A ampliação do acesso ao tratamento oncológico representa um grande avanço para a Paraíba. Com a implantação do acelerador linear em Patos e a oferta de novos serviços, garantimos que os pacientes recebam seu tratamento de forma mais rápida e próxima de suas casas, o que impacta positivamente no prognóstico e na qualidade de vida”, enfatizou.

Outra medida essencial é a regulação centralizada pelo Complexo Regulador Estadual, que organiza uma fila única de acolhimento para pacientes oncológicos. Desde a entrada no sistema até o tratamento final, os pacientes são acompanhados por enfermeiros navegadores, garantindo suporte integral em todas as etapas.

Atualmente, mais de 1.400 usuários já foram atendidos e acompanhados pelo Paraíba Contra o Câncer, recebendo suporte integral desde o diagnóstico até o tratamento. Além disso, 1.500 equipes de saúde estão sendo capacitadas para fortalecer o atendimento oncológico em todo o estado, ampliando a qualificação dos profissionais e garantindo assistência especializada a quem precisa. Essas ações possibilitam maiores chances de cura e contribuem para a qualidade de vida dos paraibanos.

Para ter acesso ao programa, o usuário precisa dar entrada por meio da Atenção Básica, onde é identificada a possibilidade ou a confirmação do diagnóstico de câncer. Em seguida, ocorre a avaliação por meio da Central Estadual de Regulação e, após ser inserido na rede, o enfermeiro navegador acompanha o paciente durante todo o tratamento, auxiliando no agendamento de consulta com especialistas, marcação de exames e demais procedimentos necessários.

Dia Nacional da Mamografia – Nesta quarta-feira (5) comemora-se o Dia Nacional da Mamografia – exame de extrema importância na detecção do câncer de mama, um dos tipos mais incidentes na população da Paraíba.

Estima-se que 1.180 novos casos sejam registrados no estado este ano, sendo 210 apenas em João Pessoa, de acordo com dados da Gerência da Saúde da Mulher da SES. Com papel fundamental na prevenção e detecção precoce da doença, o Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer (CEDC) oferta mamografias e exames especializados para mulheres em todas as regiões da Paraíba, incluindo o Sertão e áreas mais afastadas.

Segundo a diretora-geral do CEDC, Roseane Machado, o acesso facilitado ao exame é essencial para o diagnóstico precoce e para a efetividade no combate à doença.

“A mamografia é a principal ferramenta para o diagnóstico precoce do câncer de mama, o que aumenta significativamente as chances de cura. O CEDC tem sido um grande aliado das mulheres paraibanas, garantindo que esse exame esteja disponível gratuitamente para quem precisa”, pontuou.

A Paraíba conta, atualmente, com 24 mamógrafos – nas categorias público/estadual, federal, municipal e filantrópico –, distribuídos nas três macrorregiões de saúde, que têm como sede João Pessoa, Campina Grande e Patos, ampliando a acessibilidade ao exame.