Saúde da Paraíba recebe mais de 37 mil testes rápidos de dengue

ASecretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB) recebeu do Ministério da Saúde um total de 37.275 unidades de testes rápidos de antígeno NS1 para dengue. Os testes serão distribuídos aos 223 municípios do estado, priorizando a atenção primária e as unidades de porta de entrada, com o objetivo de agilizar a assistência aos pacientes e fortalecer o combate à doença.

A distribuição segue critérios técnicos, considerando os dados epidemiológicos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN Online), que incluem a incidência de casos, o critério laboratorial e a territorialidade. O fluxo de entrega será feito por meio da Gerência Executiva de Assistência Farmacêutica, que encaminhará os testes para as Gerências Regionais de Saúde (GRS), responsáveis por distribuir os quantitativos às prefeituras.

Os testes NS1 detectam uma proteína do vírus da dengue e devem ser realizados entre o primeiro e o quinto dia após o início dos sintomas. Segundo a chefe do Núcleo de Doenças e Agravos Transmissíveis da SES-PB, Fernanda Vieira, essa nova estratégia tem o objetivo de acelerar o diagnóstico e permitir que os profissionais de saúde tomem decisões mais rápidas no atendimento ao paciente. Ela reforça, no entanto, que um resultado negativo não descarta a possibilidade de infecção, sendo necessária a realização de exames complementares.

“Esse quantitativo será distribuído para as portas de entrada, preferencialmente à atenção primária, para agilizar a assistência ao paciente. Um teste positivo confirma a presença da proteína NS1, mas um resultado negativo não significa que a pessoa não esteja com dengue. Isso porque a quantidade dessa proteína no organismo pode estar baixa no momento da testagem, o que reforça a necessidade de coleta e envio da amostra ao Lacen-PB para análise mais completa”, explicou.

Fernanda Vieira destacou ainda que, além da dengue, o Lacen-PB realiza testes para outras arboviroses, como chikungunya, zika, oropouche e maiaro, garantindo um diagnóstico mais amplo. Ela lembra que a dengue foi a arbovirose predominante na Paraíba em 2024, representando 89% dos casos prováveis notificados no estado, o que torna a ampliação da testagem ainda mais relevante.

A SES-PB reforça a necessidade de notificação compulsória de todos os casos suspeitos, independentemente da realização do teste rápido. Os resultados devem ser incluídos no sistema de vigilância epidemiológica para orientar as ações de controle da doença e o manejo adequado dos pacientes.