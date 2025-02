PB Saúde realiza Dia D de Doação de Sangue

A Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde) promoverá o Dia D de Doação de Sangue em uma ação itinerante que visa ajudar a abastecer os estoques do Hemocentro Paraíba. O evento acontecerá nesta terça-feira (4), das 8h às 17h, no estacionamento do Open Mall, localizado na Av. Epitácio Pessoa, 1.400, por trás do Armazém Paraíba. A ação será viabilizada com o apoio da unidade móvel de coleta de sangue do Hemocentro PB, um ônibus adaptado com a estrutura necessária para o serviço, permitindo que a coleta externa de sangue e o cadastro de doadores de medula óssea sejam realizados com conforto e segurança.

A doação de sangue é um ato de solidariedade essencial para salvar vidas, e, com essa iniciativa, a PB Saúde visa incentivar não apenas seus colaboradores, mas toda a população paraibana a se tornar doadora. “Em um momento em que a necessidade por doações de sangue é constante, ações como essa representam o compromisso da PB Saúde com a saúde pública e a solidariedade. Uma doação pode salvar até quatro vidas. Convidamos todos a participarem desse gesto tão importante”, afirmou Jhonny Bezerra, superintendente da PB Saúde.

Já Jucelene Cardoso, presidente da Comissão de Projetos Inovadores e Humanização (Coprih) da PB Saúde, destacou a importância da humanização nas ações da instituição. “Iniciativas como essa não apenas ajudam a salvar vidas, mas também reforçam o papel da PB Saúde como promotora de saúde e bem-estar para a população paraibana. A nossa participação, enquanto instituição, vai além da assistência; ela também envolve o cuidado com a vida de cada um de nós”, comentou.

Como doadora regular, a assessora de imprensa da PB Saúde Mary Santos também participará da ação e compartilhou um pouco da sua experiência. “Já sou doadora há mais de 5 anos e sempre ando com a minha carteirinha de doadora. Para mim, a doação de sangue é algo simples, que não custa nada, é rápido e ainda traz a satisfação de saber que estou ajudando a salvar vidas. O melhor de tudo é que o sangue se renova, e eu continuarei doando enquanto puder, pois sei que posso fazer a diferença para quem precisa”, relatou Mary.

Como Participar – Para realizar a doação de sangue, o candidato deve atender a alguns requisitos: ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar em bom estado de saúde, descansar e se alimentar adequadamente antes da doação, além de não fumar nas duas horas que antecedem a coleta e evitar o consumo de bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados por um responsável legal. A primeira doação pode ser feita até os 60 anos de idade.