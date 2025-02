Consultório JM: médico explica tudo sobre labirintite

No quadro Consultório JM, do programa Jornal da Manhã, o médico Antônio Henriques abordou o tema da labirintite, explicando que o termo é comumente usado para descrever problemas que comprometem equilíbrio e audição devido a alterações no labirinto, estrutura da orelha interna.

Ele destacou que a condição pode ser causada por inflamações, infecções, alterações metabólicas e fatores como estresse e ansiedade.

Entre os sintomas, tontura, vertigem, náuseas, vômitos, sudorese e perda auditiva.

O diagnóstico é feito por avaliação clínica e exames específicos, como tomografia e ressonância magnética.

O tratamento inclui medicamentos para circulação, controle de sintomas e mudanças no estilo de vida, como evitar álcool, controlar o colesterol e manter uma dieta balanceada.

O médico alertou ainda sobre a importância de não dirigir durante as crises.

Veja o vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline